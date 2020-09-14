Temel içeriği soğan, domates, pancetta (tütsülenmiş yağlı domuz eti),zeytinyağı ve pul biber lezzetli Amatriciana soslu spagetti tarifini daha önce denemediyseniz, kesinlikle öneririm.

Amatriciana Soslu Spagetti İçin Gereken Malzemeler:

1 paket spagetti makarna

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 su bardağı beyaz şarap

1 adet kuru soğan

5 adet büyük boy domates

5 dilim pancetta

1 tatlı kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Servisi İçin;

1/2 su bardağı rendelenmiş pecorino ve parmesan peyniri

Amatriciana Soslu Spagetti Yapılışı:

Kuru soğanı küçük parçalar halinde kesin.

Kabuğunu soyduğunuz domatesleri küp şeklinde doğrayın.

Pancetta dilimlerini soğanlarla uyumlu olacak şekilde kesin.

Zeytinyağını bir tavada kızdırın.

Doğranmış soğanları hafif bir renk alana kadar soteleyin.

Pancetta parçalarını ekleyin, karıştırın.

İsteğe bağlı olarak kullanacağınız beyaz şarabı bu aşamada ekleyin ve alkol kokusu gidene kadar soğanları sotelemeye devam edin.

Makarnaya asıl lezzeti verecek olan domates küpleri, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin.

Sosu, yüksek ateşte 10 dakika kadar kaynatın.

Spagetti makarnayı, kaynamakta olan bol tuzlu suda, 7-10 dakika kadar haşlayın.

Haşlanan makarnayı süzdükten sonra, sudan geçirmeden kaynamakta olan sos ile harmanlayın.

Servis tabağına aldığınız dumanı üzerinde makarnayı, rendelenmiş peynir karışımı ile birlikte servis edin.

Sevdiklerinizle paylaşın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Makarnayı süzdükten sonra durulamayın, direkt olarak sosu ile karıştırıp servis edin.

Pancetta yerine dana pastırması, beyaz şarap yerine elma sirkesi kullanabilirsiniz.