Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        seçim 2024 banner
        Haberler Gündem Amasya Belediye başkan adayları kimlerdir? Amasya Belediyesi hangi partide? Amasya Belediye başkanı kimdir?

        Amasya Belediye başkan adayları kimlerdir? Amasya Belediyesi hangi partide? Amasya Belediye başkanı kimdir?

        Amasya Belediyesi hangi partide? Amasya Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Amasya Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Amasya Belediyesini hangi parti kazandı ve Amasya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Amasya yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 13:19 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya Belediye başkan adayları kimlerdir? Amasya Belediyesi hangi partide? Amasya Belediye başkanı kimdir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Amasya Belediye Başkanlığını 29847 alınan oy ve %47.28 oy oranı ile Milliyetçi Hareket Partisi adayı Mehmet Sarı kazanmıştır.

        Amasya Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Milliyetçi Hareket Partisi 3

        Adalet ve Kalkınma Partisi 2

        Cumhuriyet Halk Partisi 2

        Amasya BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        ERCAN TURAN - DSP Amasya Belediye Başkan Adayı ŞÜKRÜ CONKAR - BTP Amasya Belediye Başkan Adayı MUSTAFA FARUK ÇINAR - MP Amasya Belediye Başkan Adayı SEMRA SÖKME - YENİDEN REFAH Amasya Belediye Başkan Adayı SEYİT ALİ ATILGAN - HKP Amasya Belediye Başkan Adayı DENİZ YILMAZ - DEM Parti Amasya Belediye Başkan Adayı TEVHİDE İLKİM ARPACIOĞLU - Gelecek Partisi Amasya Belediye Başkan Adayı CENKER ERTUŞ - TKH Amasya Belediye Başkan Adayı SEFER KILIÇ - VATAN Amasya Belediye Başkan Adayı MEHMET UYANIK - AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı SERPİL SEVİM - DP Amasya Belediye Başkan Adayı TURGAY SEVİNDİ - CHP Amasya Belediye Başkan Adayı BAYRAM ÇELİK - MHP Amasya Belediye Başkan Adayı MURAT KÖSE - ZP Amasya Belediye Başkan Adayı HAMİT KAPLAN - HÜDAPAR Amasya Belediye Başkan Adayı MEHMET ALİ KEŞTAN - HAKPAR Amasya Belediye Başkan Adayı ERHAN ÇİGER - İYİ Parti Amasya Belediye Başkan Adayı YUSUF ZİYAATTİN CENİK - BĞMSZ Amasya Belediye Başkan Adayı İBRAHİM KELEŞ - SP Amasya Belediye Başkan Adayı

        Amasya İLÇE İLÇE SONUÇLARI HABERTURK.COM'DAN TAKİP ET!

        Seçim Sonuçları Amasya Seçim Sonuçları 2024 Amasya Göynücek yerel seçim sonuçları 2024 Amasya Gümüşhacıköy yerel seçim sonuçları 2024 Amasya Hamamözü yerel seçim sonuçları 2024 Amasya Merkez yerel seçim sonuçları 2024 Amasya Merzifon yerel seçim sonuçları 2024 Amasya Suluova yerel seçim sonuçları 2024 Amasya Taşova yerel seçim sonuçları
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        Habertürk Anasayfa