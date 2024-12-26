Amasya'da yolcu otobüsünün bagajından 9 düzensiz göçmen çıktı

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, bagaj bölümünde Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA'nın haberine göre; gözaltına alınan sürücü ile muavin, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

VALİ ÖNDER BAKAN'DAN AÇIKLAMA

Amasya Valisi Önder Bakan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Düzensiz göçle mücadeleyi tüm güzergahları tutarak yapacağız. Amasya'nın yolları bu tür illegal taşımacılık için uygun değil. Çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.