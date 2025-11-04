Habertürk
        Amasya'da dağın zirvesine yazılan yazı Hollywood'a benzetildi

        Amasya'da dağın zirvesine yazılan yazı Hollywood'a benzetildi

        Amasya'da dağın zirvesine devasa harflerle konuşlandırılan 'Amasya' yazısı ABD'de bulunan 'Hollywood' yazısına benzetiliyor. Şehri kuşbakışı gören yazının bulunduğu zirve, gezginlerin uğrak noktası haline geldi. Yazıyı görenler "Hollywood değil Amasya" sözleriyle doğa tutkunlarını davet ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 09:46 Güncelleme: 04.11.2025 - 09:46
        Hollywood değil 'Amasya'
        Amasya’da, dağın zirvesine devasa harflerle yerleştirilen “Amasya” yazısı, ABD’nin Los Angeles kentindeki ünlü “Hollywood” yazısına benzetiliyor.

        Kent merkezini kuşbakışı gören Yanıktepe mevkisinde yer alan yazı, son dönemde hem şehir sakinlerinin hem de gezginlerin uğrak noktası haline geldi. Bölgeyi ziyaret edenler, “Hollywood değil Amasya” ifadeleriyle doğaseverleri kente davet ediyor.

        Amerikan film endüstrisinin simgesi haline gelen “Hollywood” yazısından esinlenilerek oluşturulan “Amasya” yazısının bulunduğu zirve, sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Zirveye çıkan vatandaşlar halay çekip eğlenirken, çeşitli sivil toplum kuruluşları da burada sık sık doğa yürüyüşleri ve çevre farkındalığı etkinlikleri düzenliyor.

        Rengarenk ağaçların arasında yürüyüş yapan gençler, çevre temizliği yaparak kuşlar ve yaban hayvanları için yiyecek bırakıyor.

        Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç, öğrencileriyle birlikte katıldığı doğa yürüyüşü sırasında, “Burası Hollywood değil, Amasya. Zirvede bu kadar güzel bir yerde şehir yazısı muhtemelen sadece Amasya’da vardır. Hollywood benzeri yazı çok güzel” dedi.

        Amasya’nın 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Kılıç, “Amasya’nın doğası da çok güzel. Yaylalarının mutlaka gezilmesi gerekiyor. Tarih ve doğa meraklılarını güzel Amasya’mıza davet ediyoruz” diye konuştu.

        Zirveye arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık yarım saat süren bir yürüyüşle çıkan Alper Taşdemir ise, “Amasya yazısı ışıklandırılmalı. Gece görüntüsü de çok güzel ve dikkat çekici olabilir” ifadesini kullandı.

