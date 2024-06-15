Amasya bayram namazı saati: Amasya bayram namazı ne zaman, saat kaçta?
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Kurban Bayramı öncesinde, Diyanet İşleri tarafından belirlenen bayram namazı saatleri ile Amasya ili bayram namazı saati belli oldu. İşte Diyanet ile 2024 Amasya bayram namazı saati...
- 1
Kurban Bayramı hazırlıklarında sona gelindi. Kurban Bayramı bu sene 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Bayramın birinci günü sabah saatlerinde kılınan bayram namazı öncesinde, Amasya ili bayram namazı saati gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Amasya bayram namazı ne zaman, saat kaçta?" İşte 16 Haziran 2024 Amasya bayram namazı vakti...
- 2
AMASYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Bayram namazı, Kurban Bayramı’nın 1. günü 16 Haziran Pazar Diyanet İşleri tarafından belirlenen saatlerde eda edilecek.
Amasya'da bayram namazı saat 05:41'de kılınacak.
- 3
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
-
- 4
1. Rekat Kılınışı
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
- 5
2. Rekat Kılınışı
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.