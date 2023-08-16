Amasra'da sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı

Mahalleliden Şaban Serdar, "Selden önce derede hiçbir şey gözükmüyordu, sel olduktan sonra bu eserler ortaya çıktı. Daha önce bu derede hiç eser görmedik. İlk kez görüyoruz. Dere içerisinde tarihi sütunlar ve bazı objeler var" diye konuştu.