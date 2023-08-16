Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Amasra'da sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı

        Amasra'da sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı

        Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da geçen ay yaşanan sel sonrası taşan ve 5 metre genişleyen Roma dönemine ait antik su kanalında, tarihi objeler ortaya çıktı. Yine aynı döneme ait olduğu değerlendirilen sütun parçaları, zemin taşları ile mimari bloklar Amasra Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Amasra'da, Roma dönemine ait antik su kanalı, 1990 yılında Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alındı.

        • 2

          Yerel halk arasında Horhor Deresi olarak bilinen kanal, 9 Temmuz'da yaşanan sel sonrası taştı.

        • 3

          200 metre akarak yamaçlardan gelen yağmur sularını Karadeniz'e taşıyan su kanalının yatağı, selin ardından 5 metre genişledi.

        • 4

          Yatağın genişlemesiyle antik su kanalında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bazı tarihi eserler ortaya çıktı.

        • 5

          Amasra Müze Müdürlüğü ekipleri, ortaya çıkan tarihi sütun parçaları, zemin taşları ile mimari blokları incelemeye aldı. Eserlerin, incelemenin ardından koruma altına alınacağı öğrenildi.

        • 6

          Mahalleliden Şaban Serdar, "Selden önce derede hiçbir şey gözükmüyordu, sel olduktan sonra bu eserler ortaya çıktı. Daha önce bu derede hiç eser görmedik. İlk kez görüyoruz. Dere içerisinde tarihi sütunlar ve bazı objeler var" diye konuştu.

        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        Liselere sınıf tekrarı geliyor!
        Liselere sınıf tekrarı geliyor!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        "Çılgın plan yarım kaldı"
        "Çılgın plan yarım kaldı"
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        "O mezar babamın değil"
        "O mezar babamın değil"
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        İstanbul trafiğinde korna dehşeti! 2 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul trafiğinde korna dehşeti! 2 kişiyi bıçakladı!
        Musk'tan kafes dövüşü göndermeleri!
        Musk'tan kafes dövüşü göndermeleri!
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!
        Habertürk Anasayfa