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Amasra'da maden ocağında yangını söndürmek için kurulan barajlar kaldırılıyor

Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciası sonrası yangının söndürülmesi amacıyla kurulan 3 barajın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) 30 kişilik tahlisiye ekibi ve Maden Mühendisleri Odası´ndan 10 kişinin maden ocağında yapacağı çalışmanın ardından savcılık inceleme yapacak

Giriş: 13.03.2023 - 13:22 | Güncelleme: ABONE OL
Amasra'da maden ocağına kurulan barajlar kaldırılıyor! - Güncel haberler
DHA

Amasra'da maden ocağında yangını söndürmek için kurulan barajlar kaldırılıyor. Ekiplerin çalışmasının ardından savcılık inceleme yapacak.

Amasra'da, 14 Ekim 2022'de Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yaşanan maden faciasında 42 madenci hayatını kaybetti, 10 işçi de yaralandı.

PATLAMA SONRASI 3 BARAJ KURULDU

Patlama sonrası yangının söndürülmesi için 3 baraj kuruldu. Ocağın eksi 250 kotuna 2 baraj ve eksi 100 kotuna kurulan barajların gerisindeki metan gazı değerlerinin normal seviyelere gelmesi nedeniyle ekipler, ocağa indi.

BİLİRKİŞİ HEYETİ DE EŞLİK EDECEK

Sabah maden ocağının kuyu başında polis ekipleri, yoğun güvenlik önlemi alarak, madene inecek teknik ekiplerin üst aramasını yaptı. TTK Genel Müdürlüğü'nden 30 kişilik tahlisiye ekibi ve Maden Mühendisleri Odası'ndan 10 kişilik bilirkişi heyeti, asansörle eksi 100 kotuna inerek, barajların açılmasına eşlik edecek.

ÇALIŞMANIN ARDINDAN SAVCILIKTAN İNCELEME

Teknik ekibin yer altındaki çalışmaları devam eden soruşturma nedeniyle kamera ile kaydedilecek. Çalışmanın tamamlanmasının ardından savcılığın yürütülen soruşturma kapsamında inceleme yapması bekleniyor.

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