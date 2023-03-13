Amasra'da maden ocağında yangını söndürmek için kurulan barajlar kaldırılıyor. Ekiplerin çalışmasının ardından savcılık inceleme yapacak.

Patlama sonrası yangının söndürülmesi için 3 baraj kuruldu. Ocağın eksi 250 kotuna 2 baraj ve eksi 100 kotuna kurulan barajların gerisindeki metan gazı değerlerinin normal seviyelere gelmesi nedeniyle ekipler, ocağa indi.

Sabah maden ocağının kuyu başında polis ekipleri, yoğun güvenlik önlemi alarak, madene inecek teknik ekiplerin üst aramasını yaptı. TTK Genel Müdürlüğü'nden 30 kişilik tahlisiye ekibi ve Maden Mühendisleri Odası'ndan 10 kişilik bilirkişi heyeti, asansörle eksi 100 kotuna inerek, barajların açılmasına eşlik edecek.

Teknik ekibin yer altındaki çalışmaları devam eden soruşturma nedeniyle kamera ile kaydedilecek. Çalışmanın tamamlanmasının ardından savcılığın yürütülen soruşturma kapsamında inceleme yapması bekleniyor.