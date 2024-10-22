Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Amanos Dağları'nın eteğindeki Sarısu Şelalesi drone ile görüntülendi

        Amanos Dağları'nın eteğindeki Sarısu Şelalesi drone ile görüntülendi

        Osmaniye'nin doğal güzellikleri arasında yer alan Amanos Dağları eteklerindeki Sarısu Şelalesi, yoğun ilgi görüyor. Vadi içerisindeki doğal yapısı ve manzarasıyla eşsiz güzellik sunan şelale, drone ile görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:29 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Amanos Dağları eteklerindeki Sarısu Şelalesi, Osmaniye'nin doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

        • 2

          Güneyinden gelen Karaçay ile birleştikten sonra Osmaniye merkezinden akarak Akdeniz'e dökülen şelaleye, orta zorluktaki parkurda gerçekleştirilen yürüyüşün ardından ulaşılıyor.

        • 3

          Sarı ve yeşil tonlarındaki ağaçlarla kaplı doğanın içinden yürüyen doğaseverler, parkur sonunda güzel bir manzara ile karşılaşıyor.

        • 4

          Bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alan şelale, son zamanlarda doğaseverlerin ilgi gösterdiği rotalardan biri olarak gösteriliyor.

        • 5
        • 6
        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Habertürk Anasayfa