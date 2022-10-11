"ARTIK OYUNCULUĞU SEVMİYORUM"

Öte yandan Bynes, emekli olma kararını "Oyuncu olmak öyle dışarıdan göründüğü kadar eğlenceli değil. Eğer artık bir şeyi sevmiyorsam onu yapmayı bırakırım. Artık oyunculuğu sevmiyorum ve bıraktım. 24 yaşın emeklilik için erken olduğunu biliyorum. Ama bunu burada ilk kez duyuyorsunuz" sözleriyle açıklamıştı.

Fotoğraflar: AP, Reuters, Splash News.