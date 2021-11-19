Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem AMAN DİKKAT! Son dakika haberleri: Telefonu çalındı, başına gelmeyen kalmadı

Telefonu çalındı, başına gelmeyen kalmadı

Telefonunu bir yıl önce kaybeden Serhat Yücel, bu durumu önemsemedi, yerine yeni telefon aldı ancak başına gelmeyen kalmadı

19.11.2021 - 22:52 | Güncelleme: ABONE OL
AMAN DİKKAT! Son dakika haberleri: Telefonu çalındı, başına gelmeyen kalmadı
HABERTURK.COM

Show Haber'den Aziz Kova'nın özel haberine göre; Serhat Yücel "Ben telefonumu kaybettim, başıma gelmeyen kalmadı, dava açıldı, cinsel tacizle suçlandım, psikolojim bozuldu, geceleri uyuyamıyorum." dedi.

Telefonunu çaldıran Serhat Yücel, çaldırdığı telefondan hırsızların bir kadına cinsel taciz mesajları attığını ve kendisine bu mesajlar nedeniyle dava açıldığını söyledi.

Serhat Yücel "Bu suçlamalarla nasıl yaşayacağım." dedi yetkililerden yardım talep etti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Gölgesinde durmak bile öldürebilir!
Gölgesinde durmak bile öldürebilir!
Kızı Su'yu gören inanamıyor... Babasının kopyası
Kızı Su'yu gören inanamıyor... Babasının kopyası
En son 10 bin yıl önce gerçekleşmişti! Hasan Dağı harekete geçti
En son 10 bin yıl önce gerçekleşmişti! Hasan Dağı harekete geçti
Hiç kimse engel olamadı... Taşla parçaladı
Hiç kimse engel olamadı... Taşla parçaladı
5 bölgede sağanak var, sıcaklıklar düşüyor
5 bölgede sağanak var, sıcaklıklar düşüyor
Şoke eden olay! İstismarcı öğretmen!
Şoke eden olay! İstismarcı öğretmen!
Defalarca bıçaklayıp boğazını kesti! Cani şoke etti!
Defalarca bıçaklayıp boğazını kesti! Cani şoke etti!
Tam 2 ton! Dalgıçlar dalıp çıkardı! Akılalmaz zula!
Tam 2 ton! Dalgıçlar dalıp çıkardı! Akılalmaz zula!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.