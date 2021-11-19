Telefonu çalındı, başına gelmeyen kalmadı

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Show Haber'den Aziz Kova'nın özel haberine göre; Serhat Yücel "Ben telefonumu kaybettim, başıma gelmeyen kalmadı, dava açıldı, cinsel tacizle suçlandım, psikolojim bozuldu, geceleri uyuyamıyorum." dedi.

Telefonunu çaldıran Serhat Yücel, çaldırdığı telefondan hırsızların bir kadına cinsel taciz mesajları attığını ve kendisine bu mesajlar nedeniyle dava açıldığını söyledi.

Serhat Yücel "Bu suçlamalarla nasıl yaşayacağım." dedi yetkililerden yardım talep etti.