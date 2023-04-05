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Aman dikkat! Onu koparmanın cezası 244 bin TL!

Siirt'te endemik bir tür olan ve halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" diye bilinen ters laleyi koparanlara 244 bin 315 lira ceza uygulanacağı bildirildi

Giriş: 05.04.2023 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
Aman dikkat! Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin TL! - Güncel haberler
Aman dikkat! Onu koparmanın cezası 244 bin TL!
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AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ters lalelerin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

SADECE 20 GÜN YAŞAYABİLİYOR

AA'da yer alan habere göre ters lalelerin 20 gün boyunca yaşayabildiği aktarılan açıklamada, çiçeğin ilkbaharda dağları renklendirdiği aktarıldı.

KOPARMANIN CEZASI: 244 BİN 315 TL

Ters lalelerin bölgenin bir değeri olduğu vurgulanan açıklamada, ters lalenin koparılmasının yasak olduğu, bunu koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 244 bin 315 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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