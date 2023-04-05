Aman dikkat! Onu koparmanın cezası 244 bin TL!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ters lalelerin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
SADECE 20 GÜN YAŞAYABİLİYOR
AA'da yer alan habere göre ters lalelerin 20 gün boyunca yaşayabildiği aktarılan açıklamada, çiçeğin ilkbaharda dağları renklendirdiği aktarıldı.
KOPARMANIN CEZASI: 244 BİN 315 TL
Ters lalelerin bölgenin bir değeri olduğu vurgulanan açıklamada, ters lalenin koparılmasının yasak olduğu, bunu koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 244 bin 315 lira ceza uygulanacağı bildirildi.