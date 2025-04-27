Alvaro Morata'dan 5. gol!

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile oynarken sarı-kırmızılıların 4. golünü İspanyol futbolcu Alvaro Morata kaydetti.

Mücadeleye yedek başlayan ve 67. dakikada Gabriel Sara'nın yerine oyuna dahil olan Morata, 87 ve 89. dakikalarda rakip fileleri havalandırdı ve takımının farklı kazanmasına katkıda bulundu.

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32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 5'e çıkardı. Alvaro Morata bu gollerin 4'ünü Süper Lig'de, 1'ini de Ziraat Türkiye Kupası'nda attı.