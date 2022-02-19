Alüminyumda katma değerli ihracat artacak

İHA

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı Çetin Tecdelioğlu, İDDMİB YK Üyesi Ayhan Yerebakan ve GALSİAD Başkanı Celalettin Kırboz’un öncülüğünde sektör temsilcileri, alüminyum istişare toplantısı için bir araya geldi.

Çetin Tecdelioğlu, yeni dönemde dünyadaki fırsatları yakalamak için alüminyum komitesi kuracaklarını söyledi.

Konuyla ilgili görüşlerini aktarmaya devam eden Tecdelioğlu, “Alüminyum sektörünün temsilcileriyle bir araya geldik. Sektör sorunlarını dinledik ve çözüm önerilerimizi sunduk. Alüminyum sektöründe temsiliyeti ve katma değerli ihracatı artırmak için yeni dönemde birçok projemiz olacak. Ticaret Bakanlığı nezdinde Birlik olarak sektör temsiliyetini artırmak adına alüminyum komiteleri kurma talebimizi ileteceğiz. Dünyada oluşan fırsatları yakalamamız için kurulacak bu komite büyük önem taşıyor. Sektörümüz için her zaman çalışmaya devam edeceğiz” dedi.