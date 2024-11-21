Altınordu'dan TFF'ye "futbol okulları" çağrısı

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yurt genelindeki futbol okullarının işleyişini belli bir düzen altına alma çalışmasının çok önemli olduğunu bildirdi.

Özkan, kulübün internet sitesinde TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'a hitaben yaptığı açıklamada, TFF’nin futbol okullarının faaliyetlerini düzenleme girişiminin çok doğru olduğunu belirtti.

Herkesin futbol okulu açamaması gerektiğini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Gerçekten futbol okulları da diğer tüm esnaflarımız gibi Maliye’ye kayıtlı olmalı. Gerçekten işin içinde 'geleceğimiz çocuklarımız' var ise, onların sağlıklı ortamda ve ehil kişiler yönetiminde spor yapmaları sağlanmalı, denetlenmeli.

Ancak amaç; çocuk üzerinden gelir elde etmek asla olmamalı. Aman dikkat! Mevlüt Başkan, siz de çok iyi biliyorsunuz ki, 'sokak futbolu' biteli çok oldu!. Sokak futbolu biteli, doğal yetenekli çocuklar da kayboldu! TFF’nin ligleri düzenlemenin yanı sıra, 'futbolu tabana yaymak' gibi çok önemli bir işlevi daha vardır."