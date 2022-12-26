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Altınordu - Çaykur Rizespor: 0-0 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelen Altınordu ile Çaykur Rizespor, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Giriş: 26.12.2022 - 19:49 | Güncelleme: ABONE OL
Altınordu - Çaykur Rizespor: 0-0 (MAÇ SONUCU)
AA

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı.

Altınordu'da teknik direktörlük görevine getirilen Gökhan Ünal, takımın başında ilk defa sahaya çıktı. İzmir temsilcisi 8 maç sonra sahadan puanla ayrıldı.

Çaykur Rizespor oyuncu değişiklik hakkını tamamladıktan sonra Alper Potuk sakatlandığı için son bölümü 10 kişi oynadı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Kapluhan, Hüseyin Aylak

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Rahmi Salih Kaya (Dk. 62 Volkan Fındıklı), Erdi Dikmen, Ali Dere, Şeref Özcan (Dk. 78 Gökberk Efe), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 78 Muzaffer Kocaer), Kubilay Aktaş, Emircan Gürlük, Metehan Yilmaz, Ahmet İlhan Özek

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Emircan Altıntaş (Dk. 23 Sefa Yılmaz), Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç (Dk. 72 Ercan Coşkun), Kubilay Kanatsızkuş, Eren Emre Aydın (Dk. 72 Papa), Alper Potuk, Bolasie (Dk. 60 Miya), Mithat Pala, Deniz Hümmet

Sarı kartlar: Dk. 4 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 42 Metehan Yılmaz, Dk. 57 Kubilay Aktaş (Altınordu), Dk. 27 Alper Potuk (Çaykur Rizespor)

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