Altınordu altyapısında şok karar!

Türk futbolunda Seyit Mehmet Özkan başkanlığında şirketleşmesinin ardından kurduğu altyapı tesisleri ve oyuncu yetiştirme konusunda parmakla gösterilen Altınordu, U19'dan sonra 3 farklı yaş kategorisinde daha akademi liglerinden çekildi. Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası sonrası Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yatılı oyuncu barındırmama kararı almasının ardından U14, U15 ve U17 takımları dağıldı.

Bu yaş gruplarında gelişim liglerinden çekilen Altınordu'nun futbolcuları farklı kulüplerle anlaşmaya başladı. Aralık ayında profesyonel sözleşme imzalayan 22 kişilik U17 takımının yanı sıra U14 ve U15 takımlarından milli futbolcuların büyük bölümünü Fenerbahçe kaptı.

REKLAM advertisement1

Galatasaray'ın da bazı Altınordulu oyuncularla anlaştığı öğrenilirken, Beşiktaş yönetiminin İzmir temsilcisinden futbolcu almama kararı verdiği belirtildi. Altınordu'nun farklı kulüplere giden milli oyuncularından bonservis ücreti almayacağı, yapılacak sözleşmelerde oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay alma maddesi yer aldığı dile getirildi. Yıllardır Türkiye'nin birçok ilinden oyuncu keşfedip altyapıda barındıran kırmızı-lacivertli kulüp şu an için sadece İzmir bölgesinden yetişen oyuncularla U11, U12 ve U13 kategorilerinde yarışmaya devam ediyor. Futbol okulları ise tüm Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor. Akademi liglerinde dağılan kategorilerde pek çok Türkiye şampiyonluğu bulunan Altınordu, ülkemizi UEFA Gençlik Ligi'nde de temsil etmişti.

LİGDE RAKİP ERZİNCANSPOR

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Kırklarelispor'u 4-2 yenerek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran 41 puanlı 4'üncü sıradaki Altınordu yarın deplasmanda 32 puanı bulunan 7'nci basamaktaki 24Erzincanspor'la karşılaşacak. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı Taner Tuncer yönetecek. Teknik Direktör Ersan Parlatan zorlu bir 90 dakikaya çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz çıkış yakalamak istiyor. İyi hazırlanıp, iyi motive olup kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp Erzincan'dan galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi. Forvet İlkan Sever'in Erzurumspor'a transfer olduğu Altınordu'da stoper Mete Yıldız'ın iyileşmesiyle takımda eksik kalmadı.