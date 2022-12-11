Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Burak Pakkan, Ferdi Karadoruk, Mert Bulut

Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı (Dk. 81 Furkan Yöntem), Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 14 Rahmi Salih Kaya), Kubilay Aktaş (Dk. 46 Hasan Hüseyin Acar), Metehan Yılmaz, Şeref Özcan (Dk. 65 Abdullah Soğucak), Ahmet İlhan Özek, Ali Dere, Emircan Gürlük, Rıdvan Koçak (Dk. 46 Furkan Metin), Erdi Dikmen

Bodrumspor: Sousa, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 88 Yekta Kurtuluş), Kenan Özer (Dk. 80 Süleyman Güneş), İmeri (Dk. 88 Musa Caner Aktaş), Üzeyir Ergün, Mohammed, Ali Aytemur, Celal Dumanlı (Dk. 71 Koray Kılınç), Cenk Şen, Erdem Çetinkaya (Dk. 80 Erkan Değişmez)

Goller: Dk. 8 Üzeyir Ergün, Dk.12 Celal Dumanlı (Bodrumspor),

Sarı kartlar: Dk. 30 Volkan Fındıklı, Dk. 38 Rıdvan Koçak (Altınordu), Dk. 55 Erdem Çetinkaya, Dk. 89 Sousa (Bodrumspor)