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Altının kilogramı 1 milyon 89 bin 500 liraya geriledi 

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 89 bin 500 liraya geriledi

Giriş: 28.02.2023 - 16:56 | Güncelleme: ABONE OL
Altının kilogramı 1 milyon 89 bin 500 liraya geriledi 
AA

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 89 bin 500 lira, en yüksek 1 milyon 122 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,9 azalarak 1 milyon 89 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 610 milyon 586 bin 180,09 lira, işlem miktarı ise 5.114 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 710 milyon 492 bin 396,13 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE VERİLER:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.122.000,00 1.824,55
En Düşük 1.089.500,00 1.792,15
En Yüksek 1.122.200,00 1.834,65
Kapanış 1.089.500,00 1.795,00
Ağırlıklı Ortalama 1.096.563,30 1.808,71
Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.610.586.180,09
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 5.114,00
Toplam İşlem Adedi 168

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