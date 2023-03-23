Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Altın

Altının kilogramı 1 milyon 226 bin liraya yükseldi 

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 226 bin liraya yükseldi

Giriş: 23.03.2023 - 16:56 | Güncelleme: ABONE OL
Altının kilogramı 1 milyon 226 bin liraya yükseldi 
AA

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 200 bin lira, en yüksek 1 milyon 235 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 1 milyon 226 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 565 milyon 860 bin 250,48 lira, işlem miktarı ise 3.779,02 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 727 milyon 366 bin 315,32 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, İstanbul Altın Rafinerisi, INTL HRM Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.211.390,00 1.930,00
En Düşük 1.200.000,00 1.960,00
En Yüksek 1.235.000,00 1.986,05
Kapanış 1.226.000,00 1.960,00
Ağırlıklı Ortalama 1.216.347,37 1.973,30
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.565.860.250,48
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.779,02
Toplam İşlem Adedi 119

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Vergi affı başvurularında son durum
Vergi affı başvurularında son durum
Hurma, su, zeytin: Hangisiyle oruç açmak daha sağlıklı?
Hurma, su, zeytin: Hangisiyle oruç açmak daha sağlıklı?
Yıkılan hastaneyle ilgili soruşturmada flaş yakalama kararları!
Yıkılan hastaneyle ilgili soruşturmada flaş yakalama kararları!
Kronik hastalara oruç uyarısı!
Kronik hastalara oruç uyarısı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.