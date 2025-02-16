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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig Nesine 2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte CANLI maçlar... - Futbol Haberleri

        Nesine 2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte CANLI maçlar...

        Nesine 2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. 2. ve 3. Lig'lerde oynanan mücadeleleri HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalından seyredebilirsiniz. İşte bu haftaki karşılaşmaların canlı yayınları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 13:50 Güncelleme: 16.02.2025 - 13:50
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        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
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        Türk futbolunun kalbi HT Spor'da atıyor. Nesine 2. ve 3. Lig'de haftanın kritik maçları HT Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor.

        Nesine 2. Lig 23. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 20. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 6 maç belirlendi.

        İŞTE GÜNÜN CANLI YAYINLANAN MAÇLARI

        Nesine 2. Lig 23. Hafta

        16 Şubat Pazar

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup

        14.00 İskenderunspor A.Ş. - Kepez Spor Futbol A.Ş. (HT Spor YouTube)

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

        14.00 Motolux 68 Aksarayspor - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü (HT Spor TV)

        14.00 Somaspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu (HT Spor YouTube)

        Nesine 3. Lig 20. Hafta

        16 Şubat Pazar

        Nesine 3. Lig 1. Grup

        14.00 Belediye Kütahyaspor - HG Hospital Kahramanmaraş Spor (HT Spor YouTube)

        Nesine 3. Lig 2. Grup

        14.00 Smart Holding Çayeli - Tire 2021 Futbol Kulübü (HT Spor YouTube)

        Nesine 3. Lig 4.Grup

        14.00 Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. - Denizlispor (HT Spor YouTube)

        2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den her hafta toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanıyor.

        Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

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