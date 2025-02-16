Nesine 2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte CANLI maçlar...

Türk futbolunun kalbi HT Spor'da atıyor. Nesine 2. ve 3. Lig'de haftanın kritik maçları HT Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Nesine 2. Lig 23. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 20. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 6 maç belirlendi.

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İŞTE GÜNÜN CANLI YAYINLANAN MAÇLARI

Nesine 2. Lig 23. Hafta

16 Şubat Pazar

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

14.00 İskenderunspor A.Ş. - Kepez Spor Futbol A.Ş. (HT Spor YouTube)

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Motolux 68 Aksarayspor - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü (HT Spor TV)

14.00 Somaspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 20. Hafta

16 Şubat Pazar

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00 Belediye Kütahyaspor - HG Hospital Kahramanmaraş Spor (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 2. Grup

14.00 Smart Holding Çayeli - Tire 2021 Futbol Kulübü (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 4.Grup

14.00 Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. - Denizlispor (HT Spor YouTube)

2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den her hafta toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanıyor.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.