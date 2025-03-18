Altında ne var?
Bankadan altın alımına binde 2 ek vergi getirilirken gözler bankalardaki altın birikimlerine çevrildi. Ocak 2024-Ocak 2025 döneminde bankacılık sektöründeki toplam mevduat yüzde 27.4 artarken kıymetli maden depo hesaplarındaki yükseliş yüzde 67.7 oldu. Şirketlerin kıymetli maden depo hesaplarında ise yüzde 95 ile dikkat çekici bir artış yaşandı. Kıymetli maden depo hesaplarının toplam mevduata oranı bu süreçte yüzde 6.2'den yüzde 8.2'ye çıktı. Altının 2024'te reel getiri sağlayan tek yatırım aracı olması güvenli limana talebi artırırken TCMB de 2024 yılında 74.8 ton ile dünyanın en çok altın alan 2. merkez bankası oldu
Ons fiyatı 3.020 doların üzerine tırmanan altın rekor üzerine rekor kırarken, Türkiye'nin en popüler yatırım aracına bugün ek vergi getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre; artık vadesiz hesaplar üzerinden yapılan kaydi altın işlemleri üzerinden binde 2 (%0,2) kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacak. Üç gün önce de kuyumculukla iştigal eden işletmelere çekili kıymetli maden satışını yasaklayan karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Diğer bir deyişle kesme altın satışı yasaklandı.
Altın alım-satımıyla ilgili alınan bu kararlar gözler Türkiye'de giderek artan altın talebine çevrildi.
2024'ÜN TEK KAZANDIRANI OLMUŞTU
Türkiye'de geleneksel olarak altın en önemli birikim ve yatırım aracıdır. Ancak özellikle son 1 yılda artan talebi anlamak için altının getirisine bakmak gerekiyor.
2024 yılında altın TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 7.13 reel getiri sağlamıştı. Buna karşılık reel olarak mevduat faizi (brüt) yüzde 5.53, BIST 100 endeksi yüzde 10.85, Amerikan Doları yüzde 16.71, DİBS yüzde 17.68 ve Euro yüzde 20.09 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
2025 yılında da şu ana kadar gram altın yüzde 19.5 değer kazandı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı ek gümrük vergileri ve bunun sonucu olarak yaşanan ticaret savaşları altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratıyor. Bu sebeple son olarak İsviçre merkezli UBS yıllık altın fiyatı tahminini 3 bin dolardan 3 bin 200 dolara yükseltti.
Son 1 yılda yaşananlar ve önümüzdeki döneme dair beklentiler dünyada olduğu gibi Türkiye'de de altın talebini yükseltiyor. Artan talebi bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarına bakarak net bir şekilde görmek mümkün.
Kıymetli maden depo hesapları (milyon TL):
TOPLAM MEVDUATLARDAKİ ARTIŞI 2.5'E KATLADI
BDDK'nın son yayımladığı verilere göre bankacılık sektöründeki kıymetli maden depo hesaplarının toplamı Ocak 2025 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67.7 artarak 1 trilyon 558 milyar 636 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde bankacılık toplam mevduatlarındaki artış ise yüzde 27.4'te kaldı. Kıymetli maden depo hesaplarının toplam mevduata oranı da 1 senede yüzde 6.2'den yüzde 8.2'ye yükseldi.
ŞİRKETLERDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ
Ocak 2024-Ocak 2025 arasındaki artışlara bakıldığında gerçek kişilerin kıymetli maden depo hesaplarında yüzde 65.2'lik artış yaşanırken, ticari işletmeler yani şirketlerdeki artış yüzde 95'i buldu. Bu da şirketlerin giderek daha fazla altın yatırımı yaptığını ortaya koydu.
Kıymetli maden depo hesapları (milyon dolar):
Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi kıymetli maden depo hesaplarındaki değişime dolar bazında bakıldığında şirketlerdeki yükseliş yüzde 65.8'i buluyor. Söz konusu dönemde altının ons fiyatında yüzde 37.4'lük artış kaydedilmişti.
TCMB ALIMDA DÜNYA İKİNCİSİ OLDU
Vatandaşın ve şirketlerin altına yönelirken TCMB de bu trende uydu. Dünya Altın Konseyi verilerine göre geçen yıl dünyada en fazla net altın alımı yapan merkez bankası 89.50 ton ile Polonya oldu. Bunu, 74.80 ton ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve 72.60 ton ile Hindistan Merkez Bankası takip etti.
Bu alımlarla beraber IMF sıralamadan hariç tutulduğunda TCMB 2024 sonu itibarıyla 615 ton ile dünyanın en büyük 10. resmi altın rezervine sahip oldu. ABD 8113 ton ile ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 3351 ton ile Almanya takip etti.
2024 sonu itibarıyla dünyanın en büyük resmi altın rezervleri: