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        Haberler Ekonomi Borsa Altınay Savunma Teknolojileri borsaya geliyor - Borsa Haberleri

        Altınay Savunma Teknolojileri borsaya geliyor

        Altınay Savunma Teknolojileri, SPK'dan halka arz için izin aldı. Altınay Savunma Teknolojileri'nin yüzde 25'i halka arz edilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 13:02 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:02
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        Altınay Savunma Teknolojileri borsaya geliyor
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        Altınay Savunma Teknolojileri, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını aldı. Altınay Savunma Teknolojileri’nin halka arzında konsorsiyum lideri olarak TSKB, konsorsiyum eş liderleri olarak ise Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman görev alacak.

        Birim pay fiyatı 32 TL olarak belirlenen Altınay Savunma Teknolojileri’nin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,9 milyar TL, halka açıklık oranının ise yüzde 25 olması öngörülüyor. 58.823.530 nominal/adet hissenin satışa sunulacağı halka arzın, 35 milyon 294 bin 118 nominal TL’lik kısmı sermaye artırımı, 23 milyon 529 bin 412 nominal TL’lik kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek.

        Altınay Savunma Teknolojileri; hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, deniz sistemleri, silah sistemleri, mühimmat imha ve kritik üretim sistemleri alanlarında projeler yapıyor. Altınay Savunma Teknolojileri, Altay Tankı, Milli Muharip Uçak KAAN, Milli Gemi MİLGEM gibi çeşitli projelerde yer alıyor.

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