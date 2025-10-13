Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Altın haftaya yükselişle başladı! İşte 13 Ekim Pazartesi güncel yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatlarındaki yükseliş yeni haftada da sürüyor. Yatırımcılar, ekonomi gündemini yakından takip edenler ve altın almak veya satmak isteyenler, güncel alış-satış fiyatlarını merak ediyor. Bu kapsamda "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. Haftanın ilk işlem gününde saat 14.45 itibarıyla ons altın 4.067 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın ise 5.480 TL'nin üzerinde seyrediyor. İşte 13 Ekim 2025 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 08:00 Güncelleme: 13.10.2025 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Dünyanın gözü Mısır'daki barış zirvesinde
        Dünyanın gözü Mısır'daki barış zirvesinde
        Sıcaklık azalıyor, yağmura kar yağışı eşlik ediyor!
        Sıcaklık azalıyor, yağmura kar yağışı eşlik ediyor!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        Olay öncesi görüntüsü ortaya çıktı
        Olay öncesi görüntüsü ortaya çıktı
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Nobel öncesi bilgi mi sızdırıldı?
        Nobel öncesi bilgi mi sızdırıldı?
        Trump: ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor
        Trump: ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor
        Habertürk Anasayfa