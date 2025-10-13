ABD ve Çin arasında yeniden alevlenen ticaret gerilimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi gideceği beklentileri, yatırımcıları güvenli liman varlıklara yöneltti. Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Ons altın saat 14.45 itibarıyla 4 bin 67 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 13 Ekim 2025 Pazartesi güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları alış-satış tablosu…