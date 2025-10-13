Altın haftaya yükselişle başladı! İşte 13 Ekim Pazartesi güncel yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki yükseliş yeni haftada da sürüyor. Yatırımcılar, ekonomi gündemini yakından takip edenler ve altın almak veya satmak isteyenler, güncel alış-satış fiyatlarını merak ediyor. Bu kapsamda "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. Haftanın ilk işlem gününde saat 14.45 itibarıyla ons altın 4.067 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın ise 5.480 TL'nin üzerinde seyrediyor. İşte 13 Ekim 2025 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...
ABD ve Çin arasında yeniden alevlenen ticaret gerilimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi gideceği beklentileri, yatırımcıları güvenli liman varlıklara yöneltti. Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Ons altın saat 14.45 itibarıyla 4 bin 67 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 13 Ekim 2025 Pazartesi güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.484,1700
Satış: 5.484,8290
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.066,41
Satış: 4.067,42
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.776,0000
Satış: 8.969,1200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.098,6900
Satış: 35.761,0900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.705,00
Satış: 37.033,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.505,96
Satış: 17.947,13
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.121,67
Satış: 35.784,50
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 37.335,06
Satış: 38.263,49
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.102,25
Satış: 4.187,13
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.136,46
Satış: 5.368,67
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 91.423,00
Satış: 92.228,00
