Altın rekor seviyeden geriledi! 22 Ekim Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini sürdüreceği beklentileri ve güçlü güvenli liman talebiyle önceki seansta rekor kırmasının ardından, salı günü yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle hafif geriledi. Altının ons fiyatı TSİ an itibarıyla 4.277 dolar seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda gram altın ise 5.635 liradan işlem görüyor. İşte 22 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Canlı altın fiyatları 22 Ekim Çarşamba günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Altın, salı günü yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle hafif geriledi. An itibarıyla çeyrek altın 9.018 liradan, 22 ayar bilezik 5.496 liradan alıcı buluyor. Peki serbest piyasa verilerine göre bugün 14 ayar bilezik, tam, yarım, Cumhuriyet altını ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Ekim 2025 altın fiyatları alış satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.635,6190
Satış: 5.636,3070
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.276,97
Satış: 4.277,98
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.018,5100
Satış: 9.216,9200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.067,9600
Satış: 36.748,7200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 39.329,00
Satış: 39.742,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.983,71
Satış: 18.437,19
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.087,56
Satış: 36.775,29
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 40.229,68
Satış: 41.243,31
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.328,38
Satış: 4.466,06
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.496,91
Satış: 5.769,02
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 97.960,00
Satış: 99.202,00
