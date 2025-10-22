Habertürk
        ALTIN REKOR SEVİYEDEN GERİLEDİ! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın ne kadar? İşte 22 Ekim canlı altın fiyatları

        Altın rekor seviyeden geriledi! 22 Ekim Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini sürdüreceği beklentileri ve güçlü güvenli liman talebiyle önceki seansta rekor kırmasının ardından, salı günü yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle hafif geriledi. Altının ons fiyatı TSİ an itibarıyla 4.277 dolar seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda gram altın ise 5.635 liradan işlem görüyor. İşte 22 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 22.10.2025 - 00:07 Güncelleme: 22.10.2025 - 00:07
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
