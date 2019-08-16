Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde danışman bilmecesi...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin danışmanlarından birinin Reis Çelik olacağı belirtildi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Reis Çelik ise festivalin danışmanlığını yapmak için henüz karar vermedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, sadece şehir için değil Türk sineması için de önemli bir konum teşkil ediyor. Çünkü Türkiye'nin en uzun soluklu ve en kapsamlı film festivali, Antalya Büyükşehir Başkanlığı tarafından organize ediliyor.

Bu nedenle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan siyasi partinin görüşlerine ve anlayışına göre Altın Portakal Film Festivali, adından heykelciğine ve içeriğine kadar birçok radikal değişim yaşıyor.

Menderes Türel döneminde sinema sektöründe büyük tartışmalara yol açan bir değişimle Altın Portakal Film Festivali'nde ön elemeden geçen 10 Türk filminin yarıştığı 'Ulusal Yarışma' kaldırıldı.

2 Türk filmi, yabancı filmlerle yarıştırıldı.

Sinema sektörünün çoğunluğu 'Ulusal Yarışma'nın kaldırılmasını protesto edip festivale katılmayarak İstanbul'da 'Ulusal Yarışma' adıyla alternatif bir yarışma düzenledi.

Menderes Türel

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek seçildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başka bir siyasi parti yönetimine geçmesiyle birlikte Altın Portakal Film Festivali'nde yeniden radikal değişimler yaşanmaya başlandı.

'Ulusal Yarışma', yeniden düzenlenecek.

Bir başka radikal değişim de festivalin adında yaşandı.

Menderes Türel, kendi yönetiminden önce 'Altın Portakal Film Festivali' olarak düzenlenen festivalin adını 'Uluslararası Antalya Film Festivali' olarak değiştirmişti. Türel, amaçlarının Antalya'nın adını duyurmak olduğu için ad değişikliğine gittiklerini belirterek 'Cannes Film Festivali', 'Venedik Film Festivali' ve 'Berlin Film Festivali'nin adlarından örnekler vermişti.

Antalya'nın yeni büyükşehir belediye başkanı Muhittin Böcek, festivalin adındaki 'Antalya' ibaresine 'Altın Portakal'ı ekledi; 'Antalya Altın Portakal Film Festivali'...

'Altın Portakal' ibaresi yeniden eklenirken görüleceği üzere festivalin adından 'Uluslararası' ibaresi atıldı.

Her ne kadar adından 'Uluslararası' ibaresi atılsa da 'Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yabancı filmler de yarışacak.

Menderes Türel döneminden önce olduğu gibi Türk filmleri ve yabancı filmler ayrı kategorilerde yarışacak.

Bir Türk filmi yine yabancı filmlerle birlikte 'Uluslararası' kategorisinde yarışmaya devam edecek.

Muhittin Böcek

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek olan festivalin tarihi 26 Ekim -1 Kasım arası olarak belirlendi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde her yıl sinema sektöründe tartışmalara neden olan bir diğer konu ise festivalin danışmanlarının kim olacağıdır.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Muhittin Böcek'in başkanı olduğu bu yılki festivalin danışmanları Reis Çelik ile Hülya Uçansu.

İdari direktörü Cansel Çevikol Tuncer.

Yönetmeni ise Ahmet Boyacıoğlu.

Reis Çelik, aralarında 'Işıklar Sönmesin', 'İnat Hikâyeleri', 'Lal Gece', 'Hoşçakal Yarın' gibi bol ödüllü filmlerin senaristi ve yönetmeni. Çelik, aynı zamanda yapımcı ve Film Yönetmenleri Derneği'nin (FİLM - YÖN) başkanı.

Bu yıl, festivalde nasıl bir çalışma yapacaklarını öğrenmek için aradığım Reis Çelik, kendisinin danışman olduğuyla ilgili olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamadan haberdar olmadığını belirterek "Ben zaten festivale sinemacı ve FİLM - YÖN başkanı olarak her türlü desteği veriyorum ama bu yıl danışman olmam çok zor. Yeni bir film çektim. Onunla uğraşıyorum. Yarın (17 Ağustos) bir görüşme yapacağız. Danışmanlık konusunda henüz karar vermedim" dedi.