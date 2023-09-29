Altın Portakal Film Festivali ne zaman ve nerede yapılacak?
Bu sene 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödülleri sahiplerini bulacak. 2022 yılında 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali 1 Ekim'de başlamıştı . 1 haftalık maratonda 5 farklı noktada 66 film izleyicilerle buluşurken 'Karanlık Gece' en iyi film oldu. Gözler 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali tarihine çevrildi. İşte 2023 Altın Portakal Film Festivali tarihi ve konumuna ilişkin detaylar...
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Altın Portakal Film Festivali tarihi ve yeri araştırmaları hız kazandı. Geçtiğimiz yıl 59'uncusu düzenlenen törende 4 ayrı kategoride 22 ödül sahibini bulmuştu. 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödülleri sahiplerini bulurken ’En İyi Film Ödülü’de takdim edilecek. Bu sene 60'ıncısı düzenlenen Altın Portakal Film Festivaline katılan davetliler kırmızı halıda boy gösterecek. İşte 2023 Altın Portakal Film Festivali tarihi ve festival konumuna ilişkin detaylar...
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60'INCI ALTIN PORTAKAL ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?
60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödülleri 14 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 17:00 ile 21:00 arasında sahiplerini bulacak.
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ALTIN PORTAKAL NEREDE YAPILACAK?
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, 7-14 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yapılacaktır. Festival'in yönetimi ve organizasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir.
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