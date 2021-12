Altın Küre adayları açıklandı

Sinema dünyasının önemli ödülleri arasındayken son yıllardan ardarda yaşanan skandallar nedeniyle gözden düşen Altın Küre (Gloden Globes) adayları açıklandı. Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından dağıtılan ödüller, adayların belirlenmesindeki usulsüzlükler ve birliğin 87 üyesi arasında hiç siyah üye olmaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Hollywood'da birçok ünlü ismi temsil eden halkla ilişkiler şirketleri HFPA'nın ayrımcı politikaları nedeniyle ödüllere katılmayacağını duyururken, töreni canlı yayınlayan NBC kanalı da 9 Ocak 2022'de yapılacak ödül törenini yanıylamayacağını açıkladı.

'Belfast'

HFPA, 21 yeni üye aldığını ve 79 yıllık tarihinin en geniş üye sayısına ulaştığını, yeni üyelerin yeni bir bakış açısı getirdiğini bunun da birliğin gelişimine katkı sağladığını açıklasa da adaylıklar Hollywood'da geçtiğimiz yıllarda yarattığı heyecanı yaratmadı. Eleştiriler, protestolar ve skandalların gölgesinde açıklanan adaylıklarda Netflix yapımı 'Power of The Dog' ve 'Belfast' filmleri 7'şer adaylıkla öne çıktı. Netflix, 'Power of The Dog''un yanı sıra 'Don't Look Up' ve 'Tick, Tick... Boom!'la toplamda 17 adaylıkla zirvede yer aldı.

'King Richard'

İŞTE ADAYLAR

EN İYİ FİLM (Drama)

Belfast

CODA

Dune

King Richard

The Power of the Dog

EN İYİ FİLM (Müzikal veya Komedi)

Cyrano

Don't Look Up

Licorice Pizza

Tick, Tick... Boom!

West Side Story

EN İYİ YÖNETMEN

Kenneth Branagh (Belfast)

Jane Campion (The Power of the Dog)

Maggie Gyllenhaal (The Lost Daughter)

Steven Spielberg (West Side Story)

Denis Villeneuve (Dune)

EN İYİ SENARYO

Licorice Pizza

Belfast

The Power of the Dog

Don't Look Up

Being the Ricardos

EN İYİ KADIN OYUNCU (Drama)

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Lady Gaga (House of Gucci)

Kristen Stewart (Spencer)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (Drama)

Mahershala Ali (Swan Song)

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)

Will Smith (King Richard)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

EN İYİ KADIN OYUNCU (Müzikal veya Komedi)

Alain Haim (Licorice Pizza)

Jennifer Lawrence (Don't Look Up)

Emma Stone (Cruella)

Rachel Zegler (West Side Story)

Marion Cotillard (Annette)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (Müzikal veya Komedi)

Leonardo DiCaprio (Don't Look Up)

Peter Dinklage (Cyrano)

Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!)

Cooper Hoffman (Licorice Pizza)

Anthony Ramos (In the Heights)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Caitríona Balfe (Belfast)

Ariana DeBose (West Side Story)

Kirsten Dunst (The Power of the Dog)

Aunjanue Ellis (King Richard)

Ruth Negga (Passing)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Ben Affleck (The Tender Bar)

Jamie Dornan (Belfast)

Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (CODA)

Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

Compartment No. 6 (Finlandiya, Rusya, Almanya)

Drive My Car (Japonya)

The Hand of God (İtalya)

A Hero (Fransa, İran)

Parallel Mothers (İspanya)

EN İYİ ANİMASYON FİLM

Encanto

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya and the Last Drago

EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK

The French Dispatch

Encanto

The Power of the Dog

Parallel Mothers

Dune

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

King Richard

Encanto

Belfast

Respect

No Time to Die

EN İYİ DİZİ (Müzikal veya Komedi)

The Great

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

'Succession'

EN İYİ DİZİ (Drama)

Lupin

The Morning Show

Pose

Squid Game

Succession

Brian Cox (Succession)

Lee Jung-jae (Squid Game)

Billy Porter (Pose)

Jeremy Strong (Succession)

Omar Sy (Lupin)

EN İYİ KADIN OYUNCU (Drama)

Uzo Aduba (In Treatment)

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Christine Baranski (The Good Fight)

Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale)

Michaela Jae Rodriguez (Pose)

EN İYİ KADIN OYUNCU (Müzikal veya Komedi)

Hannah Einbinder (Hacks)

Elle Fanning (The Great)

Issa Rae (Insecure)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Jean Smart (Hacks)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (Müzikal veya Komedi)

Anthony Anderson (Black-ish)

Nicholas Hoult (The Great)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

EN İYİ DİZİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ

Dopesick

Impeachment

Maid

Mare of Easttown

The Underground Railroad

EN İYİ KADIN OYUNCU (Dizi, Mizi Dizi ya da TV Filmi)

Jessica Chastain (Scenes From a Marriage)

Cynthia Erivo (Genius)

Elizabeth Olsen (WandaVision)

Margaret Qualley (Maid)

Kate Winslet (Mare of Easttown)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (Dizi, Mizi Dizi ya da TV Filmi)

Paul Bettany (WandaVision)

Oscar Isaac (Scenes From a Marriage)

Michael Keaton (Dopesick)

Ewan McGregor (Halston)

Tahar Rahmi (The Serpent)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (Dizi, Mizi Dizi ya da TV Filmi)

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Kaitlyn Dever (Dopesick)

Andie MacDowell (Maid)

Sarah Snook (Succession)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (Dizi, Mizi Dizi ya da TV Filmi)

Billy Crudup (The Morning Show)

Kieran Culkin (Succession)

Mark Duplass (The Morning Show)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

O Yeong-su (Squid Game)