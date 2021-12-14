Altın Küre adayları açıklandı

Sinema dünyasının önemli ödülleri arasındayken son yıllardan ardarda yaşanan skandallar nedeniyle gözden düşen Altın Küre (Gloden Globes) adayları açıklandı. Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından dağıtılan ödüller, adayların belirlenmesindeki usulsüzlükler ve birliğin 87 üyesi arasında hiç siyah üye olmaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Hollywood'da birçok ünlü ismi temsil eden halkla ilişkiler şirketleri HFPA'nın ayrımcı politikaları nedeniyle ödüllere katılmayacağını duyururken, töreni canlı yayınlayan NBC kanalı da 9 Ocak 2022'de yapılacak ödül törenini yanıylamayacağını açıkladı.
HFPA, 21 yeni üye aldığını ve 79 yıllık tarihinin en geniş üye sayısına ulaştığını, yeni üyelerin yeni bir bakış açısı getirdiğini bunun da birliğin gelişimine katkı sağladığını açıklasa da adaylıklar Hollywood'da geçtiğimiz yıllarda yarattığı heyecanı yaratmadı. Eleştiriler, protestolar ve skandalların gölgesinde açıklanan adaylıklarda Netflix yapımı 'Power of The Dog' ve 'Belfast' filmleri 7'şer adaylıkla öne çıktı. Netflix, 'Power of The Dog''un yanı sıra 'Don't Look Up' ve 'Tick, Tick... Boom!'la toplamda 17 adaylıkla zirvede yer aldı.
İŞTE ADAYLAR
EN İYİ FİLM (Drama)
Belfast CODA Dune King Richard The Power of the Dog
EN İYİ FİLM (Müzikal veya Komedi)
Cyrano Don't Look Up Licorice Pizza Tick, Tick... Boom! West Side Story
EN İYİ YÖNETMEN
Kenneth Branagh (Belfast) Jane Campion (The Power of the Dog) Maggie Gyllenhaal (The Lost Daughter) Steven Spielberg (West Side Story) Denis Villeneuve (Dune)
EN İYİ SENARYO
Licorice Pizza Belfast The Power of the Dog Don't Look Up Being the Ricardos
EN İYİ KADIN OYUNCU (Drama)
Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye) Olivia Colman (The Lost Daughter) Nicole Kidman (Being the Ricardos) Lady Gaga (House of Gucci) Kristen Stewart (Spencer)
EN İYİ ERKEK OYUNCU (Drama)
Mahershala Ali (Swan Song) Javier Bardem (Being the Ricardos) Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog) Will Smith (King Richard) Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)
EN İYİ KADIN OYUNCU (Müzikal veya Komedi)
Marion Cotillard (Annette) Alain Haim (Licorice Pizza) Jennifer Lawrence (Don't Look Up) Emma Stone (Cruella) Rachel Zegler (West Side Story)
EN İYİ ERKEK OYUNCU (Müzikal veya Komedi)
Leonardo DiCaprio (Don't Look Up) Peter Dinklage (Cyrano) Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!) Cooper Hoffman (Licorice Pizza) Anthony Ramos (In the Heights)
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Caitríona Balfe (Belfast) Ariana DeBose (West Side Story) Kirsten Dunst (The Power of the Dog) Aunjanue Ellis (King Richard) Ruth Negga (Passing)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Ben Affleck (The Tender Bar) Jamie Dornan (Belfast) Ciarán Hinds (Belfast) Troy Kotsur (CODA) Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
Compartment No. 6 (Finlandiya, Rusya, Almanya) Drive My Car (Japonya) The Hand of God (İtalya) A Hero (Fransa, İran) Parallel Mothers (İspanya)
EN İYİ ANİMASYON FİLM
Encanto Flee Luca My Sunny Maad Raya and the Last Drago
EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK
The French Dispatch Encanto The Power of the Dog Parallel Mothers Dune
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI
King Richard Encanto Belfast Respect No Time to Die
EN İYİ DİZİ (Müzikal veya Komedi)
The Great Hacks Only Murders in the Building Reservation Dogs Ted Lasso
EN İYİ DİZİ (Drama)
Lupin The Morning Show Pose Squid Game Succession
EN İYİ DİZİ (Drama)
Brian Cox (Succession) Lee Jung-jae (Squid Game) Billy Porter (Pose) Jeremy Strong (Succession) Omar Sy (Lupin)
EN İYİ KADIN OYUNCU (Drama)
Uzo Aduba (In Treatment) Jennifer Aniston (The Morning Show) Christine Baranski (The Good Fight) Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale) Michaela Jae Rodriguez (Pose)
EN İYİ KADIN OYUNCU (Müzikal veya Komedi)
Hannah Einbinder (Hacks) Elle Fanning (The Great) Issa Rae (Insecure) Tracee Ellis Ross (Black-ish) Jean Smart (Hacks)
EN İYİ ERKEK OYUNCU (Müzikal veya Komedi)
Anthony Anderson (Black-ish) Nicholas Hoult (The Great) Steve Martin (Only Murders in the Building) Martin Short (Only Murders in the Building) Jason Sudeikis (Ted Lasso)
EN İYİ DİZİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ
Dopesick Impeachment Maid Mare of Easttown The Underground Railroad
EN İYİ KADIN OYUNCU (Dizi, Mizi Dizi ya da TV Filmi)
Jessica Chastain (Scenes From a Marriage) Cynthia Erivo (Genius) Elizabeth Olsen (WandaVision) Margaret Qualley (Maid) Kate Winslet (Mare of Easttown)
EN İYİ ERKEK OYUNCU (Dizi, Mizi Dizi ya da TV Filmi)
Paul Bettany (WandaVision) Oscar Isaac (Scenes From a Marriage) Michael Keaton (Dopesick) Ewan McGregor (Halston) Tahar Rahmi (The Serpent)
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (Dizi, Mizi Dizi ya da TV Filmi)
Jennifer Coolidge (The White Lotus) Kaitlyn Dever (Dopesick) Andie MacDowell (Maid) Sarah Snook (Succession) Hannah Waddingham (Ted Lasso)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (Dizi, Mizi Dizi ya da TV Filmi)
Billy Crudup (The Morning Show) Kieran Culkin (Succession) Mark Duplass (The Morning Show) Brett Goldstein (Ted Lasso) O Yeong-su (Squid Game)
Altın Küre adayları açıklandı/altin-kure-adaylari-aciklandi-3282632
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