Altın Koza'nın Ulusal Belgesel Yarışma Filmleri belirlendi

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yer alan filmler belirlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 – 18 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin bu yıl ilk kez düzenlenen Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yer alan filmler açıklandı.

53 filmin başvurduğu yarışmada Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkacak 10 film şu şekilde;

Bakırköy Underground - Berkay Şatır

Bir Zamanlar Yeşilçam: Abdurrahman Keskiner - Mehmet Güreli