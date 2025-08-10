Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 11 Ağustos 2025 Pazartesi altın ons, Cumhuriyet ve 14-22 ayar bilezik, gram altın ile çeyrek altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 11 Ağustos 2025 gram ve çeyrek altın ne kadar?

        Küresel piyasalar, geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, ABD'nin ticaret alanında daha fazla ülkeyle anlaşabileceği öngörüleri ve bazı teknoloji şirketlerinin planlanan tarifelerden muaf tutulacağına ilişkin açıklamalarla pozitif seyrederken, gözler gelecek hafta açıklanacak ABD'nin enflasyon verisine çevrildi. Dünya genelinde ABD'nin tarifeler konusunda attığı adımlar geçen hafta piyasalarda oynaklığı artıran temel unsurlar arasında yer almaya devam etti. Peki, altın fiyatları bu gelişmelerin ardından nasıl ilerliyor? İşte, 11 Ağustos 2025 altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 07:44 Güncelleme: 11.08.2025 - 00:14
