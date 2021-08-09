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Geçen cuma ABD'de tarım dışı istihdamın beklenenden güçlü gelmesiyle düşüşe geçen altın, bu düşüşü yeni haftaya da taşıdı.

Temmuz ayında ABD'de tarım dışı istihdam 850 binlik beklentiye karşın 943 bin yükseldi. Ekonomik toparlanma açısından olumlu görülen bu gelişme Fed'in varlık alımlarını beklenenden erken azaltma ihtimalini artırdı. Bu da altından kaçışa yol açtı.

1700 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Asya piyasalarında sabaha karşı altının ons fiyatı 1.700 doların altını gördü ancak sonra yeniden bu seviyenin üstüne çıktı. Buna rağmen bu sabah itibarıyla altının ons fiyatı günlük yüzde 1.7'lik gerilemeyle 1739 dolardan işlem görüyor.

Geçen hafta 500 lirayı zorlayan, haftayı ise 488 liradan kapatan gram altın ise bugün 482 liraya kadar geriledi.