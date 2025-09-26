Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Jeopolitik riskler, küresel ekonomiye dair endişeler, merkez bankalarının altın talebi ve Fed’in faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler, altın piyasasına yön veriyor. Fed'in bağımsızlığına dair endişelerin artması da yatırımcıları altına yönlendiriyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyen vatandaşlar "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. 5 bin TL bandını aşan altının gram fiyatı, yine zirveye yakın seviyelerde seyrediyor. İşte 27 Eylül 2025 güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!