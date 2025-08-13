Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI! Altın yükselişte! 13 Ağustos 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın alış ve satış fiyatları ne kadar oldu?

        Canlı altın fiyatları yükselişe geçti! 13 Ağustos 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın alış ve satış fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Yeni haftanın üçüncü gününde canlı altın fiyatları düştü mü yükseldi mi merak konusu olurken ABD Başkanı Donald Trump'ın altın külçelerine gümrük vergisi uygulanmayacağını açıklamasıyla altın fiyatı hareketlendi. En son altının ons fiyatı 3,345 dolardan, gram altın 4.382,18 liradan işlem gördü. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Giriş: 13.08.2025 - 07:32 Güncelleme: 13.08.2025 - 12:01
