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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GELİŞMELERİ! CANLI! 12 Temmuz bugün gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları yükseldi! 12 Temmuz 2024 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Haftanın beşinci iş gününde altın fiyatları yükseliş seyrini sürdürüyor. Gram altın 2 bin 553 çeyrek altın ise 4 bin lira seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı altın fiyatları anlık grafiği değişebiliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, anlık ve canlı altın piyasası verileriyle 12 Temmuz 2024 Cuma son dakika altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 07:31 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:10
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