Canlı altın fiyatları yükseldi! 12 Temmuz 2024 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Haftanın beşinci iş gününde altın fiyatları yükseliş seyrini sürdürüyor. Gram altın 2 bin 553 çeyrek altın ise 4 bin lira seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı altın fiyatları anlık grafiği değişebiliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, anlık ve canlı altın piyasası verileriyle 12 Temmuz 2024 Cuma son dakika altın fiyatları...
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Altın fiyatları son dakika hareketliliği devam ediyor. Altın alım satım yapmak isteyenler canlı altın fiyatları araştırması yapıyor. En son gram altın 2 bin 553 lira seviyesinde işlem gördü. Gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılan çeyrek altın ise 4 bin 53 liradan güne başladı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın tablosu ile 12 Temmuz altın fiyatlarında son durum...
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 12 TEMMUZ
12 Temmuz Cuma altının gramı 2 bin 553 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 201 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 734 liradan satılıyor.
GRAM ALTIN DEĞER KAZANDI
Temmuz ayının ilk gününe göre gram altın 70,58 TL artarak yüzde 2,88 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (1,953.99 TL) göre gram altın 564,1 lira artarak yüzde 28,87 oranında değer kazandı. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,621.98 liradan 2,518.11 liraya yükselerek değer yüzde 55,25 değer kazancı yaşadı.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.553,0010
Satış: 2.553,9110
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8,146,40
Satış: 8.352,08
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 16,338,6900
Satış: 16.648.6400
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.409,8200
Satış: 2.410,1100
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4,085,7100
Satış: 4.175,8100
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.366,12
Satış: 1.799,01
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.343.87
Satış: 16.653,08
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.315,45
Satış: 2.454,32
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.798,09
Satış: 17.221,69