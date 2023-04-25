Analistler, küresel piyasaların enflasyon ve resesyon endişesiyle yön arayışını sürdürdüğünü ifade ederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına mayıs itibarıyla son verebileceği beklentilerinin güçlenmesinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
ABD'de ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin güç kazanmasının tahvil talebini arttırdığını belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda da faiz artışına gidebileceği öngörülerinin önemli ölçüde düştüğünü kaydetti.
Analistler, Banka'nın gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerin yüzde 85 seviyesinde bulunduğunu aktararak, ABD'de açıklanacak konut piyasasına ilişkin verilerin ekonomik aktiviteye yönelik daha net sinyaller vermesinin öngörüldüğünü bildirdi.
Bugün ABD'de konut fiyat endeksi, yeni konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.000 ve 2.020 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte 25 Nisan 2023 Salı altın fiyatları alış-satış rakamları...
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