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Altın fiyatları yeniden hareketlendi! 25 Nisan 2023 Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında hareketlilik! 25 Nisan 2023 Salı gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Geçtiğimiz haftalarda ons altının 2 bin doları aşmasıyla gram altın 1260 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Değer kaybetmeye başlayan altın fiyatları yeniden hareketlendi. Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerinin ardından yatırımcıların gözü "Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?" sorusuna çevrildi. İşte 25 Nisan 2023 Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları son durum...

Giriş: 25.04.2023 - 15:50 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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