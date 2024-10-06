Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları alış-satış rakamları 6 Ekim 2024: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel altın kuru

        Güncel altın fiyatları 6 Ekim 2024: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları güncel alış satış rakamları yakından takip ediliyor. Gözde yatırım araçlarından olan altında hareketlilik devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün 2 bin 652 TL'den, gram altın fiyatı ise 2 bin 920 TL'den işlem görüyor. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar ''Bugün ons altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 6 Ekim 2024 güncel altın fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 07:35 Güncelleme: 06.10.2024 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump tekrar saldırıya uğradığı yerde
        Trump tekrar saldırıya uğradığı yerde
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Aslan yara sarmak istiyor!
        İki bölge dışında her yer güneşli!
        İki bölge dışında her yer güneşli!
        İsrail, Beyrut'u bombaladı
        İsrail, Beyrut'u bombaladı
        Üsküdar'da yol çöktü! 3 katlı bina boşaltıldı
        Üsküdar'da yol çöktü! 3 katlı bina boşaltıldı
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Habertürk Anasayfa