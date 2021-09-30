ALTIN FİYATLARI 30 Eylül gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Bugün başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler iin detayları haberimizde derledik. İşte 30 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları...