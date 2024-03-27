ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 253 liradan yaparken; 27 Mart Çarşamba günü 2 bin 255 TL'ye kadar yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 684 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 687 TL'den işlem görüyor.

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