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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Değer kazanıyor! 27 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları değer kazanıyor! 27 Mart Çarşamba canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu yakından takip ediliyor. Ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerin ardından altın fiyatları yükseliyor. 27 Mart Çarşamba günü gram altın fiyatı bugün 2 bin 255 liradan alıcı buluyor. Ekonomi gündemi takipçileri için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 27 Mart 2024 anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 07:29 Güncelleme: 27.03.2024 - 07:30
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