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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: ALTINDA DÜŞÜŞ! 13 Nisan 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç lira? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarınnda düşüş! 13 Nisan 2024 Canlı altın fiyatları

        Altın, son dönemlerde en kazançlı yatırım araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Özellikle gram altın ve çeyrek altın, piyasa dalgalanmalarına bağlı olarak değerlerini yenileyerek yükselişini sürdürmektedir. Bugün ise altın fiyatlarında şaşırtan bir düşüş görüldü! İşte, 13 Nisan Cumartesi gününe ait güncel altın fiyatları....

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        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 08:06 Güncelleme: 13.04.2024 - 08:06
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