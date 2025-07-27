Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Altın düşüşte! 28 Temmuz 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında son durum: 28 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları araştırılan konu başlıkları olmaya devam ediyor. Güvenli yatırım aracı olarak görülen gram ve çeyrek altın fiyatındaki dalgalanma piyasalara anlık yansıyor. En son çeyrek altın fiyatı 6.962 liradan işlem gördü. Peki, 28 Temmuz 2025 bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte altın fiyatları alış ve satış tablosundaki son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 07:41 Güncelleme: 27.07.2025 - 23:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gökalp İçer gözaltına alındı
        Gökalp İçer gözaltına alındı
        Sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
        Sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
        "3 ilimizde 4 yangın sürüyor"
        "3 ilimizde 4 yangın sürüyor"
        Orman yangınlarında 3 kişi tutuklandı
        Orman yangınlarında 3 kişi tutuklandı
        ABD ile AB'den ticaret anlaşması
        ABD ile AB'den ticaret anlaşması
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Polisin üzerine araç sürdü
        Polisin üzerine araç sürdü
        10 numaralı atlayış
        10 numaralı atlayış
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan
        Habertürk Anasayfa