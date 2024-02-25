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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları SON DAKİKA! 25 Şubat 2024 hafta sonu altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın fiyatları: 25 Şubat bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

        Altın fiyatları, ons altın ve dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmelerinden doğrudan etkileniyor. Son işlem gününde yükselişe geçten gram altın fiyatı 25 Şubat Pazar gününde 2 bin 32 lira seviyesinden alıcı buluyor. Yatırım ve birikim yapmayı düşünenler için güncel altın fiyatları alış-satış tablosunu haberimizde derledik. İşte, 25 Şubat 2024 bugün hafta sonu canlı çeyrek altın, gram altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 07:55 Güncelleme: 25.02.2024 - 07:55
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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