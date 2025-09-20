Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 21 Eylül 2025 altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, ons, 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum 21 Eylül 2025! Bugün çeyrek, ons, 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri günün her saatinde merak ediliyor. Anlık iniş çıkış grafiği sıklıkla değiştiği için canlı altın fiyatları rakamları güncellenerek duyuruluyor. En son Fed'in faiz indirim kararının açıklanmasıyla birlikte sert düşüş yaşayan ons altın, 19 Eylül Cuma sabahında toparlanma işaretleri vermişti. Altının gramı 4 bin 850 liradan işlem görmüştü. Peki, 21 Eylül 2025 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, çeyrek, 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatında son durum

        Giriş: 20.09.2025 - 07:40 Güncelleme: 21.09.2025 - 00:05
        Habertürk Anasayfa