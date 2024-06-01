Altın fiyatları düşüyor! 2 Haziran altın fiyatları alış-satış tablosu
Haftayı yükseliş ile kapatan altın fiyatları, hafta sonuna ise o kadar başarılı bir giriş yapamadı. Bugün gram altın 2 bin 411 TL'ye, ons ise 2 bin 326 TL'ye geriledi. İşte, 2 Haziran 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
- 1
Analistler, dün açıklanan ABD büyüme verisinde aşağı yönlü revizyona gidilmesinin altının ons fiyatını desteklediğini, bugün gözlerin ABD Merkez Bankasının enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildiğini belirtti.
Öte yandan, yurt içinde bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 artış kaydetti.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 370 doların direnç, 2 bin 340 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...
- 2
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 427 liradan yaparken; 1 Hazirn Cumartesi günü 2 bin 411 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 969 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 858 TL'den alıcı buluyor.
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.411,49
Satış: 2.412,19
-
- 4
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.326,65
Satış: 2.328,02
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.858,38
Satış: 3.943,93
- 6
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.433,52
Satış: 15.727,49
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.692,64
Satış: 7.887,87
- 8
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.433,52
Satış: 15.727,49
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.055,15
Satış: 16.460,40
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.289,98
Satış: 1.707,86
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.191,71
Satış: 2.321,10