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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları CANLI: Altın düşüyor!! 2 Haziran 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç lira oldu?

        Altın fiyatları düşüyor! 2 Haziran altın fiyatları alış-satış tablosu

        Haftayı yükseliş ile kapatan altın fiyatları, hafta sonuna ise o kadar başarılı bir giriş yapamadı. Bugün gram altın 2 bin 411 TL'ye, ons ise 2 bin 326 TL'ye geriledi. İşte, 2 Haziran 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 07:36 Güncelleme: 01.06.2024 - 23:55
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