Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı alış ve satış tablosu: Altın yükselişte! 24 Kasım 2024 Cumartesi bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu, kaç lira?

        Altın fiyatları canlı alış satış tablosu: 24 Kasım bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları üzerindeki son dakika hareketlilik günün en çok takip edilenleri arasında yer alıyor. Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatı hem alıcısını hem satıcısını yakından ilgilendiriyor. En son gram altın 22 Kasım Cuma günü 2 bin 998 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 744 lira iken, 4 bin 797 lira olarak güncellendi. Peki bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Kasım 2024 altın fiyatları canlı son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 07:34 Güncelleme: 23.11.2024 - 23:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in kusmuk izleri ortaya çıktı
        Narin'in kusmuk izleri ortaya çıktı
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cimbom 3 puanı tek golle aldı!
        Cimbom 3 puanı tek golle aldı!
        20'nci kattan düşüp can verdi!
        20'nci kattan düşüp can verdi!
        Tarihe geçen galibiyet!
        Tarihe geçen galibiyet!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        "G.Saray'ı uzun zamandır böyle görmedim"
        "G.Saray'ı uzun zamandır böyle görmedim"
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        6 gollü gövde gösterisi
        6 gollü gövde gösterisi
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa