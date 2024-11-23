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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı alış ve satış tablosu: Altın yükselişte! 23 Kasım bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları canlı alış satış tablosu: 23 Kasım bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları üzerindeki son dakika hareketlilik günün en çok takip edilenleri arasında yer alıyor. Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatı hem alıcısını hem satıcısını yakından ilgilendiriyor. En son gram altın 22 Kasım Cuma günü 2 bin 998 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 744 lira iken, 4 bin 797 lira olarak güncellendi. Peki bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Kasım 2024 altın fiyatları canlı son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 07:34 Güncelleme: 23.11.2024 - 07:34
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