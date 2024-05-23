Altın fiyatları düşüyor! 23 Mayıs canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları düşüşünü üçüncü işlem gününde sürdürüyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatının ardından hareketlenen ve hızlı bir yükseliş yaşayan altın fiyatları gerilemeye başladı. Ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları düşüyor. Yatırımcılar için güncel çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatını bir araya getirdik. İşte, 23 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı alış-satış tablosu...
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Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Yatırımcıların 'güvenli limanı' altın fiyatları hafta başına yükselişle başlamasının ardından salı günü itibarıyla düşüşe geçti. 23 Mayıs Perşembe günü de değer kaybına devam eden altın fiyatları araştırılıyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Mayıs 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 454 liradan yaparken; 23 Mayıs Perşembe günü saat 07:30 itibarıyla itibarıyla 2 bin 455 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 024 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 015 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.455,36
Satış: 2.455,71
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.368,65
Satış: 2.369,00
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.928,57
Satış: 4.015,09
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.714,29
Satış: 16.011,23
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.832,59
Satış: 8.030,17
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.714,29
Satış: 16.011,23
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.496,52
Satış: 16.912,60
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.317,17
Satış: 1.739,13
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.235,91
Satış: 2.366,81