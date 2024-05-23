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        Haberler Gündem İlginç muhtarlık yarışı! Karabük'te muhtarlık seçimi iptal edilince yerine eşi aday oldu

        Karabük'te muhtarlık seçimi iptal edilince yerine eşi aday oldu

        Karabük'teki muhtarlık yarışı ilginç bir gelişme yaşandı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçilen Fahri Bostancı'nın, ilçe seçim kuruluna yapılan şikayet üzerine, karıştığı bir olaydan aldığı ceza nedeniyle memnu haklarının elinde olmadığı ortaya çıktı. İlçe Seçim Kurulu Bostancı'nın mazbatasını geri alırken, seçimlerin de tekrarlanmasına karar verdi. Tekrarlanacak olan seçimlerde aday olamayan Fahri Bostancı'nın yerine eşi Aysun Bostancı aday oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 23:15 Güncelleme: 23.05.2024 - 23:46
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        Karabük'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde muhtar seçilen Fahri Bostancı’nın (57), ilçe seçim kuruluna yapılan şikayet üzerine, karıştığı bir olaydan aldığı ceza nedeniyle memnu haklarının elinde olmadığı ortaya çıktı.

        İlçe Seçim Kurulu Bostancı’nın mazbatasını geri alırken, seçimlerin de tekrarlanmasına karar verdi. Tekrarlanacak olan seçimlerde aday olamayan Fahri Bostancı’nın yerine eşi Aysun Bostancı (50) aday oldu. Aysun Bostancı, 2 Haziran’da tekrarlanacak olan seçimlerde 3 rakip adayla seçim yarışına girecek.

        Karabük merkeze bağlı Aydınlıkevler Mahallesi’nde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Fahri Bostancı, 566 oy alarak muhtar seçildi. Diğer adaylar, Bostancı’nın memnu haklarının elinde olmadığını gerekçe göstererek İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan incelemede, Bostancı’nın 2014 yılında karıştığı bir kavga sebebiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığını, 5 yıl suç işlememek şartıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ve memnu haklarının elinden alındığı ortaya çıktı. 13 Mayıs günü Fahri Bostancı’nın savunması alındı. Savunmasında, cezasının 12 Ekim 2023’te bittiğini belirten Bostancı, memnu haklarının elinden alındığından haberinin olmadığını ve bu nedenle haklarının iade edilmesi için herhangi bir adli süreç başlatmadığını söyledi. İlçe Seçim Kurulu, seçimin 2 Haziran’da tekrarlanmasına karar vererek Bostancı’nın mazbatasını geri aldı. Tekrarlanacak olan seçimde aday olamayan Fahri Bostancı’nın yerine eşi Aysun Bostancı aday oldu. Aysun Bostancı, diğer 3 adayla birlikte seçim yarışına girecek.

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        "YÜZ KIZARTICI SUÇUM YOK"

        Yüz kızartıcı bir suç işlemediğini belirten Fahri Bostancı, "2014 yılında eşim bir trafik kazası yaptı ve karşı tarafla kavga ettim. 2 sene 6 ay ceza aldım. Sabıkam olmadığından hükmün açıklanması geri bırakılması kararı verildi. Mahkeme memnu haklarımı o zaman benden almış. Benim bu konuda bilgim yok. Ben bunu yeni öğrendim. Bununla ilgili itiraz olunca Seçim Kurulu mazbatamı elimden aldı. Benim sabıkam olsa, devlet bana zaten mazbatamı vermez. Benim yüz kızartıcı bir suçum yok. Muhtarlık yapmak için bütün şartlar bende mevcut. Yasaklı madde yok, cinsel istismar yok, yüz kızartıcı suçum yok, sabıkam yok. Memnu haklarımdan dolayı sıkıntı yaşadım. Memnu haklarımı geri alabilmek için 15 Haziran’da mahkemem var. Seçim 2 Haziran’da olduğu için haklarımız yetişmiyor. Bu yüzden ben kendim aday olamıyorum. Eşim Aysun Bostancı aday oldu" dedi.

        "EŞİMİN ARKASINDAYIM"

        Eşinin yerine aday olan Aysun Bostancı ise "2014 yılında benim karıştığım bir kaza sonucu şahıs bana küfretti. Eşim arbede yaşadı ve ceza aldı. 5 yıl boyunca eşimin memnu hakkını geri aldılar. Eşim, memnu haklarının alındığını bilmiyordu. Allah razı olsun Aydınlıkevler de eşimi muhtar olarak seçti. Ancak memnu hakları olmadığı için şikayet edildi. Seçimi iptal ettiler ve eşim 15 Haziran’da memnu haklarını geri alabiliyor. 2 Haziran tarihinde yapılacak seçimlerde bu yüzden ben adayım. Eşime yapılan haksızlıktan dolayı eşimin arkasındayım. Eşimin yüz kızartıcı bir suçu yoktur" ifadelerini kullandı.

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        #Karabük
        #Fahri Bostancı
        #Aysun Bostancı
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