Altın fiyatlarında dalgalanma! 16 Mart Cumartesi güncel altın fiyatları
Uzun süredir rekor üzerine rekor kıran altında düşüş başladı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında gerileme yaşandı. Çeyrek altın 3.585 TL seviyesinden, 3.562 TL'ye geriledi. İşte, 16 Mart Cumartesi canlı altın fiyatları tablosu ile anlık altın fiyatları...
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ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ!
Gram altın dün 2.241 TL'den işlem görürken bugün 2.226 TL'ye geriledi. Aynı şekilde dün 3.585 TL olan çeyrek altın bugün 3.562 TL olarak güne başladı.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.226,56
Satış: 2.227,09
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.155,44
Satış: 2.156,37
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.562,50
Satış: 3.641,29
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.250,00
Satış: 14.520,62
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.102,73
Satış: 7.282,58
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.250,00
Satış: 14.520,62
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.058,88
Satış: 16.469,35
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.289,58
Satış: 1.712,35
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.191,06
Satış: 2.327,66