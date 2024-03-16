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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları canlı: 16 Mart Cumartesi güncel altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında dalgalanma! 16 Mart Cumartesi güncel altın fiyatları

        Uzun süredir rekor üzerine rekor kıran altında düşüş başladı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında gerileme yaşandı. Çeyrek altın 3.585 TL seviyesinden, 3.562 TL'ye geriledi. İşte, 16 Mart Cumartesi canlı altın fiyatları tablosu ile anlık altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 07:32 Güncelleme: 16.03.2024 - 07:32
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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