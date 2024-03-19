Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, Bodrum sezonunu açtı

Birce Akalay, geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. İkilinin sosyal medya üzerinden birbirlerine yaptıkları yorumlar ise bu iddiaları güçlendirmişti. Akalay, gündem olan ilişkisi hakkında uzun süre sessiz kalmıştı.