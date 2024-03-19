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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti

        İzmir'de bir kişi tartıştığı karısını bıçakla öldürdü

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde iftar öncesi tartışan yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti. 66 yaşındaki adam, karısını bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 22:25 Güncelleme: 19.03.2024 - 22:25
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        Yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti
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        İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını bıçakla öldürdü.

        Umut Mahallesi'nde yaşayan H.T. (58) ile eşi İpek T. (64), arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T. mutfaktan aldığı bıçakla karısını bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, İpek T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayın ardından polis merkezine gidip teslim olan H.T'nin, ilk ifadesinde eşinin psikolojik sorunları olduğunu, tartışma esnasında karısının kendisine saldırdığını ve olayın bu şekilde gerçekleştiğini iddia ettiği öğrenildi.

        Öte yandan, çiftin geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Malatya'dan İzmir'e taşındıkları, 2 çocukları olduğu ve çocuklarından birinin İstanbul'da üniversite okuduğu öğrenildi.

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