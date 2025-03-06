Altın fiyatları düşüşte! 7 Mart bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 6 Mart 2025 Cuma yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Geçtiğimiz haftaki düzeltme hareketi sonrasında durgunlaşan altın, yeni güne de yatay seyirde başladı. Anlık verilere göre gram altın, 3 bin 403 lira seviyesinde seyrederken, çeyrek altın 5 bin 564 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 7 Mart 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatları alış-satış tablosu araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, hafta başında Kongre'de yaptığı açıklamalar sonrası altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, haftanın son iş gününde de yatay seyrediyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 403 liradan işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 564 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Mart 2025 Canlı altın fiyatları grafiği...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.401,4260
Satış: 3.402,0180
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.442,2500
Satış: 5.563,1300
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.918,2000
Satış: 2.920,5800
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.780,5300
Satış: 22.191,0500
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.492,00
Satış: 22.612,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.858,39
Satış: 11.132,54
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.786,09
Satış: 22.197,56
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.818,09
Satış: 23.390,06
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.877,80
Satış: 2.754,65
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.147,00
Satış: 3.310,30
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 55.886,00
Satış: 56.417,00
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