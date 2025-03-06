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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 7 MART 2025: Altın düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları düşüşte! 7 Mart bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 6 Mart 2025 Cuma yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Geçtiğimiz haftaki düzeltme hareketi sonrasında durgunlaşan altın, yeni güne de yatay seyirde başladı. Anlık verilere göre gram altın, 3 bin 403 lira seviyesinde seyrederken, çeyrek altın 5 bin 564 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 7 Mart 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 07:33 Güncelleme: 07.03.2025 - 00:13
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